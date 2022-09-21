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Şanlıurfa'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

21.09.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve yurt dışına kaçmayı planladıkları belirlenen 5 Suriye uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Şanlıurfa operasyon

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