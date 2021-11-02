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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

02.11.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik kent merkezi ve Akçakale ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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