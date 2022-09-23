YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

23.09.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgi bulunan 1 şüpheli kent merkezinde gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da "Ovacık bağ bozumu ve şire festivali"Şanlıurfa'da "Ovacık bağ bozumu ve şire festivali"
Ankara'da otomobilden "açılır cam tavan" hırsızlığı güvenlik kamerasındaAnkara'da otomobilden "açılır cam tavan" hırsızlığı güvenlik kamerasında
Tokat'taki silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldüTokat'taki silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa DEAŞ terör örgütü

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
04:46
Sabah
06:06
Öğle
12:22
İkindi
15:48
Akşam
18:29
Yatsı
19:44
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

G Noktası hikâye! Akılalmaz orgazm için...

G Noktası hikâye! Akılalmaz orgazm için...

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.