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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 13 zanlı yakalandı

15.02.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Suruç, Viranşehir, Bozova, Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, daha önce PKK/YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 13 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler ekipler tarafından emniyete götürüldü.

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