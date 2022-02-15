Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Suruç, Viranşehir, Bozova, Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, daha önce PKK/YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 13 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler ekipler tarafından emniyete götürüldü.



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