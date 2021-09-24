Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik diğer birimlerle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, PKK/YPG terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 şüphelinin örgüt kontrolünde bulunan alanlardan illegal yollarla kente geldikleri belirlendi.

Operasyonda yerleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz