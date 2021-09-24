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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

24.09.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik diğer birimlerle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, PKK/YPG terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 şüphelinin örgüt kontrolünde bulunan alanlardan illegal yollarla kente geldikleri belirlendi.

Operasyonda yerleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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