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Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA AA
19.01.2024 08:38 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mehmet Sait K. idaresindeki 33 AIU 316 plakalı tır, Bediüzzaman Sait Nuri Bulvarı'nda, Gürsel A'nın kullandığı 34 AAU 001 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile Remziye, Gamze Dilan, Meryem Fatma ve Beyzanur Gümüştaş yaralandı.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gamze Dilan Gümüştaş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikeleri bulunan sürücü ile Beyzanur Gümüştaş, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek kaza

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