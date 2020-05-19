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Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.05.2020 16:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ramazan Turan'ın kullandığı 13 AAE 983 plakalı otomobil, Birecik-Şanlıurfa otoyolunun 8. kilometresinde seyir halinde olan H.K yönetimindeki 42 BSE 38 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Turan, olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan'ın cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

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