Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ferhat Özel (35) idaresindeki 41 KS 045 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 66. kilometresinde, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilmeyen bir tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ferhat Özel'in yaşamını yitirdiği tespit edilirken, otomobilde bulunan Sümeyye Özel ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Özel'in polis memuru olduğu ve kazanın Diyarbakır'a giderken meydana geldiği öğrenildi.



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