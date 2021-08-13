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Şanlıurfa'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

13.08.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı.

Çetin Alagöz'ün (27) kullandığı 51 AP 701 plakalı tır, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Recep (40) ve Yusuf Alagöz (14) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Şanlıurfa Siverek

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