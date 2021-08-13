Şanlıurfa'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı.

Çetin Alagöz'ün (27) kullandığı 51 AP 701 plakalı tır, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Recep (40) ve Yusuf Alagöz (14) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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