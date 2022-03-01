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Şanlıurfa'da tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı

01.03.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Servet Baydar idaresindeki 34 EZK 780 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 80. kilometresinde Mehmet Doğan Tutaş yönetimindeki 56 AAH 820 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otobüsteki 10 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.

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