YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da toplu taşıma araçlarında akıllı sistem dönemi

Şanlıurfa’da toplu taşıma araçlarında akıllı sistem dönemi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.07.2020 17:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da akıllı tespit sistemi ile toplu ulaşım güzergahlarındaki konforu bozan aksaklıklar geliştirilen akıllı sistemle anında tespit edilecek.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarafından toplu taşıma araçlarımıza entegre edilen sistemle, konforlu yolculuğu olumsuz etkileyecek derecede bozuk yol, doğal çukur veya kazılar sonrasında kapatılmayan alanların toplu taşıma aracı seyir halindeyken anlık konum tespitini yaparak belediyenin ilgili birimine mesaj yoluyla uyarılmasını kapsıyor.

Şanlıurfa’da toplu taşıma araçlarında akıllı sistem dönemi

Şanlıurfa’da akıllı tespit sistemi ile toplu ulaşım güzergahlarındaki konforu bozan aksaklıklar geliştirilen akıllı sistemle anında tespit edilecek.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarafından toplu taşıma araçlarımıza entegre edilen sistemle, konforlu yolculuğu olumsuz etkileyecek derecede bozuk yol, doğal çukur veya kazılar sonrasında kapatılmayan alanların toplu taşıma aracı seyir halindeyken anlık konum tespitini yaparak belediyenin ilgili birimine mesaj yoluyla uyarılmasını kapsıyor. Böylece ilgili birimin gün içerinde söz konusu yoldaki tadilatı hızla yaparak sorunu ortadan kaldıracak. Proje ile belediye toplu taşıma aracında akıllı tespit sistemi aktif kılarak dijital belediyecilik standartlarına ulaşmaya hedefliyor.

Şanlıurfa’da toplu taşıma araçlarında akıllı sistem dönemi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma tatilde! Şeyma tatilde!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Pazarın gözdesi Şampiyon satılmazsa, arenaya çıkacak

Pazarın gözdesi Şampiyon satılmazsa, arenaya çıkacak

Çat ve Sultansuyu barajları çiftçiyi güldürdü

Çat ve Sultansuyu barajları çiftçiyi güldürdü

71 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

71 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Burhaniye’de bedava bıçak bileme yapıyor

Burhaniye’de bedava bıçak bileme yapıyor

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Lapseki Belediyesi işçilerine yüzde 20 zam

Lapseki Belediyesi işçilerine yüzde 20 zam

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:20
Öğle
12:36
İkindi
16:25
Akşam
19:43
Yatsı
21:13

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Kumuk Eczanesi
Haliliye
Nur Eczanesi
Haliliye
Yeni Piazza Eczanesi
Haliliye
Cemiloğlu Eczanesi
Eyyubiye
Koç Eczanesi
Karakopru
Kaan Nur Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor

Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Urfa’nın eski mahalle isimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.