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Şanlıurfa'da toprağa gömülü 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

07.07.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da toprağa gömülü 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da toprağa gömülü 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da toprağa gömülü 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, B.A'da uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Araştırmalar sonucu şüphelinin Suriye'den temin ettiği uyuşturucuyu piyasaya sürmek istediği belirlendi.

Jandarma ekipleri, zanlının adresine narkotik köpeğin de katılımıyla düzenlediği operasyonda, boş arazide toprağa gömülü 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

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