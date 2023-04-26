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Şanlıurfa'da toprağa gömülü 30 kilogram patlayıcı ele geçirildi

26.04.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde toprağa gömülü 30 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Suriye sınırına 6 kilometre mesafedeki tarlasını süren bir çiftçiye ait traktörün pulluğuna takılan iki bidonun içindeki maddeden şüphelenen çiftçi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerinde yapılan incelemede, bidonlarda 30 kilogram C4 plastik patlayıcı ile 15 metre uzunluğunda ateşleme fitili tespit edildi.

Tarlada geçen yıl yapılan hasadın ardından toprağa gömüldüğü değerlendirilen patlayıcı, bölgede alınan güvenlik önlemleri sonrası imha edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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