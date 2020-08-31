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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 31.08.2020 22:22 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsmail Karataş'ın kullandığı 34 CZV 665 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Mezarlık Kavşağı mevkisinde, M.K. idaresindeki 34 HM 0933 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerden İsmail Karataş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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