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Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.02.2020 12:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolu 27.

Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolu 27. Kilometresinde meydana geldi. Kadir A., (37) yönetimindeki 33 AV 775 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolu 27. kilometresinde devrildi. Kazada sürücüyle araçta bulunan Necla (30) ve Naime A., (32) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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