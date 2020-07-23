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Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.07.2020 10:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi ile Hilvan ilçesi arasında yaşandı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi ile Hilvan ilçesi arasında yaşandı. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 63 AL 151 plakalı Toyota marka otomobil ile 47 KH 535 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Şarampole devrilen her iki otomobilde bulunan Kadir B., Hadi B., İsmail Ş. ve Cüneyt A. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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