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Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.05.2020 22:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi ile Haliliye ilçesi arasındaki Ahmet Yesevi Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi ile Haliliye ilçesi arasındaki Ahmet Yesevi Mahallesi yakınlarında yaşandı. M.C.’nin kullandığı 34 BGA 625 plakalı otomobil ile H.K.’nin kullandığı 63 PU 076 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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