Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Halfeti- Birecik yol ayrımında meydana geldi. Mehmet Fatih Ö.’nün kullandığı 34 BIC 610 plakalı araç ile Filiz Nur F.’nin kullandığı 35 AU 0585 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada Mehmet Fatih Ö., Filiz Nur F., Esin Nur F., Elif Mina F., Ece Sultan F. ve Nahide Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



