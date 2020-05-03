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Şanlıurfa’da ücretsiz maske dağıtılıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.05.2020 12:33 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında temin edilen 135 bin maskeyi daha 13 ilçe kaymakamlığına sevk etti.İlçelere ulaştırılan maskelerin, 4 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren esnaf ve vatandaşlara dağıtılmaya başlanacağı belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında temin edilen 135 bin maskeyi daha 13 ilçe kaymakamlığına sevk etti.
İlçelere ulaştırılan maskelerin, 4 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren esnaf ve vatandaşlara dağıtılmaya başlanacağı belirtildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatlarıyla tüm ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezleri ile bazı teknik meslek liselerinde maske üretimine başlanmıştı. Üretilen ve satın alma yöntemi ile tedarik edilen maskeler, ilçelerin nüfusu ve ihtiyaçları dikkate alınarak kolilerle Kaymakamlıklara ulaştırılıyor.
Kaymakamlıklar aracılığıyla esnaf kuruluşları ve meslek odalarına teslim edilen maskeler, halkın yoğun halde bulunduğu market girişleri ve semt pazarlarında da ücretsiz dağıtılıyor.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Bayık Eczanesi
Merkez
Dergah Eczanesi
Merkez
Edanur Eczanesi
Merkez
Gönül Şifa Eczanesi
Merkez
Urfa Eczanesi
Merkez
Kaan Nur Eczanesi
Akcakale
Birecik Eczanesi
Birecik
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