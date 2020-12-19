Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutmuş "Çulhacılık" yeniden hayat bulacak

"Merkezde oluşturduğumuz atölyede çulhacılık sanatını icra eden ustamız bu mesleğin son ustası. Bu meslek ölmesin ve yeni ustalar yetişsin istiyoruz. Bu ustamız hem yeni ustalar yetiştirecek hem de sadece ipliklerden üretilen çulha bezi yapacaklar. Yapılan bu çulha bezleri masa örtüleri, şal ve gömlek gibi ürünlere dönüşüyor. Yine bu mesleğin tescil edilmesi için gerekli başvurularımızı gerçekleştirdik ve önümüzdeki günlerde tescillenmesini bekliyoruz. Haliliye Belediyesi olarak geçmişten bugüne atalarımızın bize miras olarak bıraktığı sanatlardan çulhacılığın devam ettirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için tüm gayretimizle çalışıyoruz."

Kentteki son çulha ustası Mehmet Karataş (60) ise mesleği babasından öğrendiğini ve yaklaşık 50 yıldır bu işi yaptığını belirtti.

Mesleğini çok sevdiğini ve yaşaması için çaba harcadığını dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

"Daha önceleri ustalarımızdan duyduğumuz kadarıyla Şanlıurfa'da sadece kayıtlı yaklaşık 600 çulha tezgahı varmış ve o dönemde bir atölyede üretilen 5 bin ürün beklemez hemen satılırmış. Fakat zamanla yurt dışından gelen ürünler nedeniyle 1980'li yıllardan itibaren tezgah sayıları azalmaya başladı. Babam bu mesleği bırakmadı ve 2006 yılında ölene kadar sürdürdü. Babamın ölümünün ardından mesleği ben devam ettiriyorum. Haliliye Belediyesi bu mesleğin yaşaması için bize destek verdi, Allah kendilerinden razı olsun. Bu atölyede hem geleneksel ürünleri üretiyoruz hem de günümüz ürünlerini üretiyoruz. Mesleğin gelecek nesillere aktarılması için yeni ustalar da yetiştiriyorum. Şimdilik çocuklarım öğreniyor, inşallah pandemiden sonra yeni çıraklar da alacağız."