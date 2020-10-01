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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.10.2020 17:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 16 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, 5 günde aralarında sebze yüklü kamyonet ile otomobillerin de olduğu araçları durdurarak arama yaptı.

Araçlarda narkotik dedektör köpeklerinin desteğiyle yapılan aramalarda, sebze çuvalları arasına, bavula ve stepneye gizlenmiş halde 95 kilo esrar, 4 kilo metamfetamin ve 300 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Erdem Eczanesi
Haliliye
Mutlu Eczanesi
Haliliye
Burak Eczanesi
Eyyubiye
Burcu Eczanesi
Karakopru
Gök Eczanesi
Akcakale
Birecik Eczanesi
Birecik
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