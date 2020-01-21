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  4. Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

Operasyonda bir evin bahçesinde toprağa gizlenmiş 105 kilo 500 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 33 uyuşturucu hap ele geçirildi - Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yürüttükleri 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda örgütlü olarak uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, bir evin bahçesinde toprağa gizlenmiş 105 kilo 500 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 33 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Gözaltı örgütlü uyuşturucu operasyonu Şanlıurfa Tutuklama

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