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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.09.2020 17:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi.

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda bir kilo 700 gram esrar maddesi, 297 adet uyuşturucu hap, 32 adet kenevir bitkisi, 22 gram metamfetamin maddesi ile bir miktar bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Karakopru
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Huzur Eczanesi
Birecik
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