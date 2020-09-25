Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda bir kilo 700 gram esrar maddesi, 297 adet uyuşturucu hap, 32 adet kenevir bitkisi, 22 gram metamfetamin maddesi ile bir miktar bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

