Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ceylanpınar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese ekiplerce operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir miktar esrar, bir miktar metamfetamin maddesi, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ile 14 adet sentetik ecza hapları ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

