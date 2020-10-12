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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.10.2020 19:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 70 kilogram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Viranşehir, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 70 kilo 850 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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