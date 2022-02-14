Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında Viranşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Viranşehir ilçesinde, 12 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınmış, 29 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan adli işlem başlatılmıştı.



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