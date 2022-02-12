Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 29 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Adreslerde, 248 gram sentetik uyuşturucu, 95 gram esrar, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 91 mermi ve 9 bin 795 lira ele geçirildi.



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