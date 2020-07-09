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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.07.2020 14:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 30 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Siverek-Diyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, 30 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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