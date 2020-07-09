Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 30 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.
Siverek-Diyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, 30 kilogram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.