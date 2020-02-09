Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 68 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 68 kilo 450 gram esrar, 25 gram eroin ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
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