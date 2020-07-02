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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.07.2020 11:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu bazı kişilerin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 4 bin uyuşturucu hap, 6 kilogram esrar, 150 gram eroin, 100 gram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekimi" suçlarından tutuklandı.

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