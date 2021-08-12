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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

12.08.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 5 kilo 150 gram metamfetamin, 110 gram eroin, 50 gram bonzai, 3 hassas terazi ile 1060 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 18'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

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