Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 24 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele soruşturması kapsamında belirlediği adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 198 gram esrar, 130 gram metamfetamin, 13 kilo 500 gram skunk, 301 hap, ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek, 2 hassas terazi ile 108 bin 40 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



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