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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

25.10.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 104 kilogram esrar, 147 uyuşturucu nitelikte hap, 142 gram eroin, 7 gram metamfetamin ve pompalı tüfek ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 7'si "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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