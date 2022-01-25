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Şanlıurfa'da uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

25.01.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir bağ evine düzenlenen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 7 kilo 200 gram sodyum fosfat ele geçirildi.

Suruç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince bir bağ evine operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde yapımında kullanılan 7 kilo 200 gram sodyum fosfat, 1300 gram efedrin (bitki), 6 litre asetik anhidrit (kimyasal) ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda H.T. gözaltına alındı.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş da ilçedeki uyuşturucu operasyonlarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

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