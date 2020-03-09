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Şanlıurfa’da uyuşturucuya savaş açıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.03.2020 19:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatlarıyla 2017 yılında başlatılan “Şanlıurfa İlinde Uyuşturucu Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenlerinin Belirlenmesi Projesinden elde edilen veriler ışığında, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla belirlenen eylem planı sürdürülürken, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde ülke genelinde uygulanmaya başlanacak bilinçlendirme faaliyetleri için bir toplantı gerçekleştirildi.Vali Abdullah Erin başkanlığında, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, kamu kuruluşları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Valilik toplantı salonunda yapıldı.Toplantıda konuşan Vali Erin, Şanlıurfa’da uyuşturucu, alkol ve bağımlılık yapan diğer maddelere karşı mücadelede risk etmenlerini belirlemek, bilimsel veriler ışığında uzmanların desteğiyle bir yol haritası oluşturarak yürüttükleri çalışmaları, İçişleri Bakanlığı tarafından tüm yurtta uygulanacak eylem planı ile güçlendirdiklerini söyledi.Türkiye’nin ve Şanlıurfa’nın jeopolitik konumu nedeniyle uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının transit noktası olduğunu hatırlatan Vali Erin, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, evlatlarımızı uyuşturucu tehdidinden korumak en önemli vazifelerimizden biridir.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatlarıyla 2017 yılında başlatılan “Şanlıurfa İlinde Uyuşturucu Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenlerinin Belirlenmesi Projesinden elde edilen veriler ışığında, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla belirlenen eylem planı sürdürülürken, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde ülke genelinde uygulanmaya başlanacak bilinçlendirme faaliyetleri için bir toplantı gerçekleştirildi.
Vali Abdullah Erin başkanlığında, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, kamu kuruluşları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Valilik toplantı salonunda yapıldı.
Toplantıda konuşan Vali Erin, Şanlıurfa’da uyuşturucu, alkol ve bağımlılık yapan diğer maddelere karşı mücadelede risk etmenlerini belirlemek, bilimsel veriler ışığında uzmanların desteğiyle bir yol haritası oluşturarak yürüttükleri çalışmaları, İçişleri Bakanlığı tarafından tüm yurtta uygulanacak eylem planı ile güçlendirdiklerini söyledi.
Türkiye’nin ve Şanlıurfa’nın jeopolitik konumu nedeniyle uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının transit noktası olduğunu hatırlatan Vali Erin, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, evlatlarımızı uyuşturucu tehdidinden korumak en önemli vazifelerimizden biridir. Devletimiz, bu tehditle mücadeleye güvenlik birimleriyle en etkin şekilde mücadele etmeye devam etmektedir. Bu mücadelede devletin ve milletin tam bir dayanışma ruhuyla hareket etmesi amacıyla, kamu kuruluşlarımız, üniversitemiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çok geniş kitlelere ulaşacak faaliyetler planlamış bulunuyoruz.” dedi.
Tüm Kurum Kuruluşlar Seferber Olacak
Bağımlılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında tüm mahallelerde ayrı ayrı toplantılar yapılacak. Mahalle muhtarı ve vatandaşların katıldığı toplantılarda, uyuşturucu riskleri ve rehabilitasyon konuları değerlendirilecek. Kaymakamlıklar tarafından yapılacak toplantılarda, metruk bina, park, bahçe, sokak aydınlatmalarının durumunun iyileştirilmesi, gençlerin sosyal faaliyetleri üzerine bilgi aktarımları analizleri yapılacak.
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi öncülüğünde, İl merkezi ve ilçelerde öğrenciler arasında uyuşturucu ile mücadeleye katkı sunacak ödüllü afiş, slogan, şiir, öykü, makale yarışmaları yapılacak. Üniversite öğrencilerine yönelik panel, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarının binaları ile vatandaşlarla temasın yoğun olduğu noktalara, farkındalık oluşturacak şekilde afiş ve pankartlar asılacak.
Okullarda öğrenci ve velilere etkin bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri kapsamında narkorehberlik faaliyetleri icra edilecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, gençlere yönelik çeşitli spor dallarında turnuvalar düzenlenecek. Din görevlileri tarafından camilerde, kahvehanelerde ve evlerde konuya ilişkin bilinçlendirici eğitim ve faaliyetlere devam edilecek.
Yaya hareketinin yoğun olduğu noktalarda sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları tarafından açılacak stantlarda, uyuşturucuya karşı bilinçlendirici broşürler dağıtılacak.
İl genelindeki sinema ve kültür merkezlerindeki film gösterimlerindeki aralarda “İki Ekmek” isimli kısa film gösterimi yapılacak. Ayrıca uyuşturucu ile mücadeleye katkı sunacak en az bir tiyatro oyunu veya kısa film gösterimi il merkezi ve ilçelerde yapılacak.

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