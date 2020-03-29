YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da vatandaşlara evde kalma çağrısı

Şanlıurfa’da vatandaşlara evde kalma çağrısı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını karşısında çok geniş kapsamlı tedbirlerin alındığı Şanlıurfa’da, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılıyor.Vatandaşların toplu halde bulunarak salgın riskini artırmalarına neden olabilecek alanların faaliyetlerinin durdurulması ve alınan çok sayıda tedbirin hayata geçirilmesinin ardından, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarına da kısıtlamalar getirilmişti.

Şanlıurfa’da vatandaşlara evde kalma çağrısı

Korona virüs salgını karşısında çok geniş kapsamlı tedbirlerin alındığı Şanlıurfa’da, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılıyor.
Vatandaşların toplu halde bulunarak salgın riskini artırmalarına neden olabilecek alanların faaliyetlerinin durdurulması ve alınan çok sayıda tedbirin hayata geçirilmesinin ardından, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarına da kısıtlamalar getirilmişti. İl genelinde alınan tedbirlere vatandaşların büyük oranda uyduğu görülürken, tedbirler kapsamında alınan kararları denetleyen birimler de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kaymakamlıklar, belediyeler ve kamu kurum kuruluşlarının alınan kararları titizlikle uyguladığı Şanlıurfa’da, polis ve jandarma da araçlarından yaptıkları anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıyor. Lokanta, restaurant, çay bahçesi, kahvehane gibi ticari alanların kapalı olmasının yanında, kuyumcu ve berber esnafının da işyerlerini açmamasıyla Şanlıurfa caddeleri adeta bomboş kaldı.

Şanlıurfa’da vatandaşlara evde kalma çağrısı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haberKoronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haber
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
04:47
Sabah
06:08
Öğle
12:35
İkindi
16:06
Akşam
18:51
Yatsı
20:07

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Bozanoğlu Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Merkez
Dervişoğlu Eczanesi
Merkez
Ferit Acemoğlu Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Merkez
Sabuncu Eczanesi
Akcakale
Funda Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Şanlıurfa’da korona virüs önlemleri artırıldı

Şanlıurfa’da korona virüs önlemleri artırıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.