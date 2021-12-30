YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı

Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı

30.12.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 2 ton 140 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, özellikle kar yağışının en fazla görüldüğü Karacadağ eteklerine yonca, sebze, arpa ve sakatat olmak üzere toplam 2 ton 140 kilogram yem bıraktı.

Yem bırakma faaliyetine Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Gürkaynak, İl Şube Müdürü Onur İnan, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Reşat Ektiren ile Planlama Koordinasyon Şube Müdürü Ziya Aygün katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkatOmicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat
Omicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecekOmicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildiŞanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
06:05
Sabah
07:31
Öğle
12:32
İkindi
15:03
Akşam
17:23
Yatsı
18:44

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Edep Eczanesi
Haliliye
Güleryüz Eczanesi
Haliliye
Yeni Özlem Eczanesi
Haliliye
Alpan Eczanesi
Eyyubiye
Duygu Eczanesi
Karakopru
Güzelşehir Eczanesi
Karakopru
Güldeste Eczanesi
Akcakale
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.