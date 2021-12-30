Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 2 ton 140 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, özellikle kar yağışının en fazla görüldüğü Karacadağ eteklerine yonca, sebze, arpa ve sakatat olmak üzere toplam 2 ton 140 kilogram yem bıraktı.

Yem bırakma faaliyetine Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Gürkaynak, İl Şube Müdürü Onur İnan, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Reşat Ektiren ile Planlama Koordinasyon Şube Müdürü Ziya Aygün katıldı.

