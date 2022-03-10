YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da yağ stoku yapan 2 toptancı hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da yağ stoku yapan 2 toptancı hakkında işlem yapıldı

10.03.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zincir marketlerden toplandığı belirlenen yağlara el konuldu

Şanlıurfa'da sıvı yağ stoku yaptıkları gerekçesiyle 2 toptancı hakkında cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vergi denetim görevlileri ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlilerinden oluşan ekiplerce, ŞUTİM Toptancılar Sitesi'nde sıvı yağ stoku denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, zincir marketlerden toplanan yağların stoklandığı 2 iş yeri hakkında yasal işlem yapılırken yağlara el konuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güneydoğu'nun yaban hayvanları Şanlıurfa'daki merkezde yeniden hayata tutunuyorGüneydoğu'nun yaban hayvanları Şanlıurfa'daki merkezde yeniden hayata tutunuyor
Aydın'da uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandıAydın'da uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı
Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulunduAntalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
05:17
Sabah
06:37
Öğle
12:40
İkindi
15:58
Akşam
18:34
Yatsı
19:48
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İbn-i Sina’dan sonra yetişen en büyük alim! En çok bu otu kullandı

İbn-i Sina’dan sonra yetişen en büyük alim! En çok bu otu kullandı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ayçiçek yağının fiyatını az buldu! Kazağını çıkarıp...

Ayçiçek yağının fiyatını az buldu! Kazağını çıkarıp...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.