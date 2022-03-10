Şanlıurfa'da yağ stoku yapan 2 toptancı hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da sıvı yağ stoku yaptıkları gerekçesiyle 2 toptancı hakkında cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vergi denetim görevlileri ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlilerinden oluşan ekiplerce, ŞUTİM Toptancılar Sitesi'nde sıvı yağ stoku denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, zincir marketlerden toplanan yağların stoklandığı 2 iş yeri hakkında yasal işlem yapılırken yağlara el konuldu.



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