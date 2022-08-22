Şanlıurfa'da yağmur etkili oldu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ani bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde yağmur nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Rüzgarın da etkili olduğu ilçe merkezinde, caddelerde oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

Güvenlik güçleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.



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