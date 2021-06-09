Şanlıurfa'da yakalanan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Y.K'nin Suruç ilçesinde saklandığını belirledi.

İlçeye bağlı Boztepe Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda şüpheli Y.K, gizlendiği evde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.



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