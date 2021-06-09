YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da yakalanan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı

Şanlıurfa'da yakalanan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı

09.06.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yakalanan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Y.K'nin Suruç ilçesinde saklandığını belirledi.

İlçeye bağlı Boztepe Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda şüpheli Y.K, gizlendiği evde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltıŞanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Şanlıurfa Suruç

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 11 Haziran Cuma

İmsak
03:12
Sabah
04:57
Öğle
12:29
İkindi
16:21
Akşam
19:52
Yatsı
21:29

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cuma

Kumuk Eczanesi
Haliliye
Yeni Piazza Eczanesi
Haliliye
Yüksekyayla Eczanesi
Eyyubiye
Nur Eczanesi
Karakopru
Tuğba Eczanesi
Karakopru
Çadırcı Eczanesi
Akcakale
Gültepe Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.