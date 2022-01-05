Şanlıurfa'da yaralı kartal tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir parkta ağacın üzerindeki yaralı kartalı fark eden vatandaşlar, itfaiyeye bilgi verdi.

Olay yerine giden itfaiye eri, yangın merdiveniyle çıktığı ağaçtan kartalı indirdi.

Yaralı ve kanadının kırık olduğunu belirlenen kartal, tedavi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

