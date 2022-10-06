Şanlıurfa'da yaralı leylek tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Kent kırsalında yaralı leylek gören vatandaşlar, durumu Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.

Ekiplerce teslim alınan leylek, müdürlüğün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilerek tedavi altına alındı.

Yaralı leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.



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