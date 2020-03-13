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Şanlıurfa'da yeğenini öldürdüğü iddia edilen amca tutuklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.03.2020 14:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yeğenini öldürdüğü iddia edilen amca tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeğenini silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan amca Halil Y. yakalanıp, tutuklandı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeğeni Abdullah Y'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan amca Halil Y'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin araştırması sonucu zanlı, saklandığı adreste yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Y. tutuklandı.

Suruç ilçesinde 8 Mart'ta amca yeğen arasında "kız alıp verme" nedeniyle çıkan silahlı kavgada Abdullah Y. (18) hayatını kaybetmiş, amca Halil Y. ise olay sonrası kaçmıştı.

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Amca yeğen Suruç Şanlıurfa Tutuklama

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