Şanlıurfa’da yeni sıkı tedbir kararları alındı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Şanlıurfa’daki mevcut durumu değerlendirmek için toplanan İl Pandemi Kurulunda yeni tedbir kararları görüşüldü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulunda, Mart ayından bu yana alınan genel önlemler ile yerelde alınan tedbir kararlarının sonuçları değerlendirildi. Alınan önlemler ve sıkı denetimler sayesinde son on beş günde günlük vaka sayılarının yüzde 125 oranında düştüğü bilgisini veren Vali Erin, tüm kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların sorumluluklarını yerine getirmesi halinde, vaka sayılarının düşmeye devam edeceğini söyledi. Test sayısını bazı günlerde iki-üç katına çıkarmalarına rağmen vaka sayısının belirli seviyeyi koruduğunu, tedbirlere riayet edildikçe sabit olan seviyenin aşağıya doğru kırılacağını kaydeden Vali Erin, ilçelerdeki vaka sayıları hakkında bilgiler vererek, toplam vakaların yüzde 70’inin il merkezinde bulunduğunu söyledi.

Vaka sayısı düşük olan ilçelerde kontrolü sıkı tutmanın önemine değinen Vali Erin, düşük olan vaka oranının korunmasının, izolasyon takibi ve denetimlerin hiç aksatılmadan sürdürülmesine bağlı olduğunu ifade etti. Vaka sayısı düşük olduğu dönemde iyileşme oranının yüzde 79 iken, vaka sayısının arttığı dönemde bu oranın yüzde 44’lere gerilediğini kaydeden Vali Erin, Temmuz ayı sonlarından itibaren alınan önlemler sayesinde iyileşme oranının yeniden yüzde 50’ler seviyesine çıktığını, vefat sayılarının yüzde 8’lerden, Ağustos ayının ilk yarısından itibaren Türkiye ortalamasının altına düşmesinin umut verici olduğunu söyledi.

Günlük ortalama 2 bin 500 ile 3 bin test yaptıklarını, bu test sayısının nüfusa kıyasla benzer illerdekinin iki katı kadar olduğu bilgisini veren Vali Erin, “Çok test yapıp, çok vaka göstermekten korkan bir il olmayacağız. Test yapmaya devam edeceğiz. Makine sayımızı artırdık. İhtiyaç olan kitlerin tedariki devam etmektedir. Arızalı olan cihazımızın da gelmesiyle toplam dört cihazla günlük 3 bin testin tamamını yapabilecek ve bir gün içerisinde sonucu verebileceğiz” dedi.

Virüsün yayılma hızını düşürmenin en etkin yolunun maske kullanımı, fiziki mesafeyi korumak, temizlik ve toplu halde bulunulan düğün, taziye ve benzeri ortamlardan uzak durmakla mümkün olduğunu vurgulayan Vali Erin, “Eski alışkanlıklarımızı devam ettirirsek, virüsün yayılmasını engelleyemeyiz” şeklinde konuştu.

Hastanelerde yoğun bakımların dolduğu, sağlık sisteminin çöktüğü yönündeki eleştirilerin yüzde 90 gerçeği yansıtmadığını ifade eden Vali Erin, birçok ilde hastanelere giden hasta sayıları nedeniyle yoğun bakımların tıkandığını, bir hasta daha alamayacak onlarca il olduğunu belirterek, “Ama Şanlıurfa bunların içerisinde değil. Bizim pandemi planımızda ikinci, üçüncü ve daha kötü senaryolara göre hazırladığımız planlamalara göre servislerdeki kapasitemizi şu andakinin iki katına çıkarabilecek imkanımız var” dedi.

Vali Erin, diğer iller zorlandığında Şanlıurfa’nın hasta kabul edebilecek kapasitede olduğunu, bu konudaki eleştirilerin bilgisizlikten kaynaklandığını söyledi. Son günlerde kamu görevlisi ve kolluk kuvvetlerinden müteşekkil binden fazla personelle sıkı denetimler gerçekleştirildiğini hatırlatan Vali Erin, “Devam eden rutin denetimlerin dışında denetimler gerçekleştiriyoruz. Önceden belirlenmiş ancak girilmemiş yerlerin tamamına girilmek suretiyle bu noktaların tamamı denetleniyor. Şok denetimleri, rutin denetimlerle yapmaya bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Her yerin aynı anda denetlenmesinin mümkün olmadığına, aynı şekilde izolasyon tedbirlerinin tümünün de her gün denetlenmesinin Türkiye’nin hiçbir şehrinde mümkün olmadığına dikkat çeken Vali Erin, “Hastaneye gittim, covid tanısı koyup beni evime gönderdiler şeklindeki şikayetlerin kısmen haklılık payı olsa da Türkiye’nin tamamındaki uygulama böyleydi. Ağır belirtisi olmayan hastaları biz 20 Haziran’dan itibaren evlerine göndermeye başladık. İlaçlarını vererek evinde izole olmasını istedik. Filyasyon ekipleri sayesinde temas olan kişileri takibe aldık” ifadelerine yer verdi.

Kontrol için çok sayıda personele ihtiyaç var

Şu anda 4 bin 500 civarında bina ile 20 civarında mahallede karantina tedbiri olduğunu ancak bu kadar sayının 24 saat esasına göre kontrol altında tutulmasının mümkün olmadığını ifade eden Vali Erin, bunun yapılabilmesi için 8 bin polisin görevlendirilmesi gerektiğini ancak Şanlıurfa’da toplam 5 bin polisin olduğunu söyledi. Sıkı şekilde yapılacak denetim faaliyetleri için kurum kuruluşlardaki araç ve personel görevlendirmeleri ile yapılacak diğer uygulamalar hakkında talimatlar veren Vali Erin, bu mücadelede görev alacak personelin mesai saati dışında ve hafta sonu da çalışacağını ifade ederek, denetimlerde en büyük amacın vatandaşları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve salgınla mücadelede duyarlılığı artırmak olduğunu dile getirdi.

Karantina ihlalini 112’ye bildirin

Karantina tedbiri uygulanan adreslerde komşuların, bina yöneticilerinin, muhtarların pozitif vakaların dışarıya çıktığını görmesi halinde 112’ye bildirmesini isteyen Vali Erin, 112’ye yapılacak ihbarlarda arayan kişinin kimlik bilgilerinin alınmayacağını belirtti.

Düğünler, toplu bulunulan etkinlikler, mesire yerlerindeki yakın temasları sıkı bir şekilde denetlemeye devam edeceklerini ifade eden Vali Erin, düğünlerin, Bilim Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun yayınlamış olduğu kurallara uygun tedbirler alınmış şekilde ve sürede yapılabilmesi için gerekli çalışmaları planladıklarını, her düğünde en az bir sivil personelin bulunacağı şekilde tedbirler aldıklarını, kurallara aykırı durum tespit edildiğinde müdahale edileceğini ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağını söyledi.

İzolasyon tedbirini pandemi planına göre oluşturdukları görev bölümüne göre tüm kurum kuruluşların görevleri olduğunu, buna ilaveten her Kaymakamlığın mahalle bazlı olarak muhtarlar, okul müdürleri, imam gibi kişilerin öncülüğünde heyetler oluşturulacağını ve bu heyetler vasıtasıyla pozitif vakaların takibinin gerçekleştirileceğini söyleyen Vali Erin, “İşi polise veya jandarmaya havale etmenin zamanı değil” diye konuştu.

Evde izolasyon tedbirini ihlal eden vatandaşların böylece sıkı takibe alınacağını, izolasyon tedbirini ihlal edenler hakkında hem para cezası hem de adli işlem başlatılacağını, buna rağmen izolasyon tedbirine aykırı hareket edenlerin ikametlerinden alınarak belirlenen yurtlarda izolasyon süresini tamamlayacağını, pozitif hali sonlanana kadar burada tutulacaklarını söyledi.

Taziye kurmak büyük bir vebaldir

Virüsün yayılma imkanı bulduğu kaynakları bildiklerini, bunların başında şehirler arası seyahatlerin, düğün, sünnet, nişan gibi toplu halde bulunulan törenler ile cenaze ve taziye gibi bir araya gelinen durumların olduğunu kaydeden Vali Erin, “Taziyeler en fazla bulaşma riskinin olduğu yerlerin başında geliyor. Bir türlü terk edemediğimiz, ölüye hiçbir faydası olmayan, dini açıdan sakıncası olan, dinen de salgının bu kadar yüksek seviyede seyrettiği bir dönemde ne cenaze sahibinin taziye kurma gibi bir mükellefiyeti var ne de benim veya sizin vefat eden vatandaşı ziyaret etme zaruretimiz var. Eğer biliyorsanız bu günahtır. Mükellefiyeti veya yükümlülüğü bir tarafa bırakın, virüse rağmen bu devam ettiriliyorsa, bu büyük bir vebaldir. Dinen de uygun değildir” ifadelerine yer verdi.

Vaka sayısının artışına neden olan taziye uygulamasının tamamen sonlandırılması için bundan sonra polisiye tedbirlere de başvurulacağını ima eden Vali Erin, evde de yapılsa taziyelere müsaade edilmeyeceğini, hukuk içerisinde yaptırımların uygulanacağını ve adli işlemlerin de taziye düzenleyenler hakkında yapılacağını ifade etti.

Cenaze namazları

Cenaze namazlarında maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulmadığı sürece namazın kıldırılmaması yönünde görevlilere talimat verilecek. Şartlar sağlanmadığı sürece cenaze namazı kılınamayacak. Cenaze namazından önce ve sonra da tedbir kararları denetlenmeye devam edecek.

65 yaş üstüne yeni kısıtlama

65 Yaş üstü vatandaşlar için yeni tedbir kararları gündemde. Sabah trafiğin yoğun olduğu saatler ile akşam mesai çıkışındaki yoğun saatlerde ve düğünlerde 65 yaş üstü vatandaşların bulunmaması, yönündeki karar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile duyurulacak.

Halı sahalar sürekli kontrol altında tutulacak. Kurallara uymayan halı saha işletmeleri eksiklikleri gidermedikleri takdirde kapatma cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Düğünlerin üç saatle sınırlandırılması ve yemek ikramı yapılmaması ve daha önce alınmış olan tedbirler uygulanmaya devam edecek. Pozitif vaka olarak tespit edilen kişilerle temasta olan tüm kişilerin bilgileri sistemde kayıtlı tutulacak. Bu bilgiler, kontrol noktalarında ve diğer denetim faaliyetlerinde sorgu işlemlerinde kullanılacak. Okulların açılmasının 21 Eylül’e ertelenmesi fırsat olarak değerlendirilecek ve 700 bin öğrenci okula başlamadan önce servis araçları ve okullarda alınacak tedbirlerin dozu artırılacak. Pazar yerlerindeki tezgahların düzeni, giriş çıkışların kontrol altında tutulması, maskesiz girişlerin engellenmesi uygulamasının takibinde Zabıta ve Emniyet teşkilatı daha aktif rol alacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla daha önceden kısıtlanan sıra geceleri, önümüzdeki süreçte de yapılmayacak. Sıra gecesi eğlencesi düzenleyen işletmeler hakkında yasal işlem yapılacak. Toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kurallar sıkı şekilde denetlenecek.