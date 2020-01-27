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Şanlıurfa’da yeşil alanlar için yıkım çalışmaları başladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.01.2020 13:35 | Son Güncelleme

Daha yeşil bir Şanlıurfa için yeni parklar, mesire alanları için Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde 3 yapının kamulaştırmasını tamamlayarak yıkım çalışmalarının başladı.Bölgenin nefes alabileceği bir alan oluşturmak için talimat veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 3 hanenin kamulaştırması için yıkım start verdi.Çalışmaları yerinde denetleyen Beyazgül’e Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı eşlik etti.Mahalle sakinleri ile görüşerek çalışmaları değerlendiren Beyazgül, “Mahallemize çok güzel bir yeşil alan kazandıracağız.

Daha yeşil bir Şanlıurfa için yeni parklar, mesire alanları için Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde 3 yapının kamulaştırmasını tamamlayarak yıkım çalışmalarının başladı.
Bölgenin nefes alabileceği bir alan oluşturmak için talimat veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 3 hanenin kamulaştırması için yıkım start verdi.
Çalışmaları yerinde denetleyen Beyazgül’e Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı eşlik etti.
Mahalle sakinleri ile görüşerek çalışmaları değerlendiren Beyazgül, “Mahallemize çok güzel bir yeşil alan kazandıracağız. Halkımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” dedi.
Açıklamasında Başkan Beyazgül, “Teknik bir gezimiz esnasında Süleymaniye mahallemizin yeşil alanın çok az olduğunu gördük. Bu nedenle belirli alanları kamulaştırarak güzel bir yeşil alan ortaya çıkartalım dedik. Burada yol boyunca bulunan 3 evi kamulaştırarak güzel bir peyzaj ile yeşil alan yapacağız Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ile birlikte. Buraya güzel ağaçlar dikerek yemyeşil bir alan haline getireceğiz, çocuklarımız için oyun parkları, yaşlılarımız için oturma alanları yapacağız. İnşallah Süleymaniye Mahallemize çok güzel bir yeşil alan kazandıracağız. Halkımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" dedi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da,“Şu anda Süleymaniye Mahallemizde teknik incelemelerde bulunuyoruz. Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile yeşil alan yapımı için burada bulunan eski yerleşim yerlerini kamulaştırarak yıkım çalışmalarını başlattık. Daha yeşil bir Haliliye için Büyükşehir Belediyemiz ile elimizden gelen tüm çabayı sergiliyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi el ele Şanlıurfa’nın refahı için yan yana çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Süleymaniye Mahalle Muhtarı Salih Dağ ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Haliliye Belediye Başkanımız bu gün buraya gelerek park yapımı için kamulaştırılan alanda yıkım çalışmalarının startını verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum, her şey Süleymaniye için” diye konuştu.
Yıkım çalışmaları başladı
Başlatılan yeşil alan çalışmaları ile ilgili olarak Haliliye Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesindeki yıkım çalışmalarının startını, Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat verdi.

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