YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da yıkım çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa’da yıkım çalışmaları devam ediyor

16.01.2021 11:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi değerleri gün yüzüne çıkartarak turizme kazandırmayı ve görüntü kirliliğinin önüne geçmeyi hedefleyen büyükşehir belediyesi, Haleplibahçe havzasında bulunan Kızılkoyun mağaralarının 2.

Tarihi değerleri gün yüzüne çıkartarak turizme kazandırmayı ve görüntü kirliliğinin önüne geçmeyi hedefleyen büyükşehir belediyesi, Haleplibahçe havzasında bulunan Kızılkoyun mağaralarının 2. etap uygulaması çerçevesinde yıkım çalışmalarına başladı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün üzerinde önemle durduğu Şanlıurfa’nın tarihi dokusunun gün yüzüne çıkarılması konusunda çalışmalarına devam eden büyükşehir belediyesi, Kızılkoyun Mağaralarını gün yüzüne çıkarmak amacıyla bölgede 2. Etap yıkım çalışmaları için ilk kepçeyi vurdu.
Beyazgül: ”Şanlıurfa, bu çalışmalarla bir başka güzel oluyor. Tarihi güzelliklerini tarihi dokusunu ortaya çıkarıyoruz. Yıkılan bu alanlar halkımıza açılacak. Hemen alt kısım Şanlıurfa’nın asma bahçelerin, güllerinin, çiçeklerinin olduğu gülistanlık bire dönüştürülecek. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Hamarat Eller Çarşısını yıkarak yeşil alana dönüştürdük. Kızılkoyun Nekropol’ünün önünü de açarak Şanlıurfa’ya gelen turistlerin bu tarihi güzellikten mahrum kalmamasını sağladık. Şanlıurfa çekici cazibesiyle, herkesi kendisine çekecektir. Şanlıurfa, Gastronomi, Müzik, Tarih, Kültür ve tüm bunları içine alan bir kültür otağı konumundadır. Biz Peygamberler şehrine hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Halkımızın bize verdiği destekle en güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal: “ Peygamberler şehri Şanlıurfa’mın taşı toprağı altın, neresini kazsanız bir tarihi eser çıkıyor, bugünde burada Kızılkoyun projesinin ikinci etabı için bir araya geldik. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten burası belki de dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir yapı gün yüzüne çıkıyor. Şanlıurfa’ya turistler geldiği zaman emin olun gezmekle bitiremeyeceklerdir, Göbeklitepe’si ile Karahantepe’si ile Kızılkoyun’u ile ve mozaik müzemizle gezmekle bitirilmeyecek bir şehrimiz var” ifadelerini kullandı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da “Kızılkoyun nekropolleri bizim için çok önemli ve çok değerli tarih anlamda, geçmiş tarihlerde tarihi dokunun en önemli alanlardan biridir. Geçmiş dönemlerde ucubelerin yapılmasına müsaade edilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanımız hep zihinlerde algı anlamında yıkan başkan deniliyor evet yıkan başkan ama yıkarken tarihi dokuyu ortaya çıkaran başkan, tarihi değerlerimize önem veren bir belediye başkanı ile çalışmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün de yıkılacak alanlar da aslında tarihi dokuyu ortaya çıkarılacak ve Şanlıurfa’mıza, Eyyübiye ilçemize ayrı bir renk kazandırılacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:30
Öğle
12:40
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
18:58

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Banu Eczanesi
Haliliye
Çetinkaya Eczanesi
Haliliye
Didem Eczanesi
Haliliye
Hasan Eczanesi
Eyyubiye
Metropol Eczanesi
Karakopru
Akay Eczanesi
Akcakale
Nazım Kankılıç Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Şanlıurfa’da toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

Şanlıurfa’da toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

Göçerlerin sorunlarına çözüm aranıyor

Göçerlerin sorunlarına çözüm aranıyor

Şanlıurfa'da hayvansal atıklar elektrik enerjisine ve organik gübreye dönüştürülüyor

Şanlıurfa'da hayvansal atıklar elektrik enerjisine ve organik gübreye dönüştürülüyor

Göçerlerin mera sorununa çözüm aranıyor

Göçerlerin mera sorununa çözüm aranıyor

Göçerlerin mera sorununa çözüm aranıyor

Göçerlerin mera sorununa çözüm aranıyor

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.