Şanlıurfa’da yol genişletme çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, trafik sıkışıklığıyla sürekli gündeme gelen Açıksu Caddesi’nde yol genişletme çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, caddede bir yandan eski yıpranmış asfaltı trimer ile sökümünü yaparken diğer yandan yol genişletme çalışmasına devam ediyor. Haliliye İlçesinde nüfusun yoğunlukta olduğu Bağlarbaşı, Devteşti ve Ahmet Yesevi Mahallelerinin güzergahında yer alan Açıksu Caddesinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltmak için gece-gündüz çalışma başlatıldı.

Vatandaşlar ise çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve ekibine teşekkür etti.



