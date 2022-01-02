YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı

02.01.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıktığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Emrah Çemrek (30) idaresindeki 34 YN 6254 plakalı yolcu otobüsü, Siverek-Hilvan kara yolunun 22. kilometresinde yoldan çıktı.

Taşlık arazide duran otobüsteki sürücü ile yolculardan Yunus Arslan (28), Fadile (32), Dilan Tuğçe (5) ve Şura Açıkgöz (8) ile Mehmet Sait (40) ve Güler Küçükyıldız (40) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Hilvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildiŞanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa Siverek

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazar

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:34
İkindi
15:05
Akşam
17:26
Yatsı
18:47

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Pazar

Halil İbrahim Eczanesi
Haliliye
Pınar Eczanesi
Haliliye
Topçu Meydanı Eczanesi
Haliliye
Harran Lotus Eczanesi
Eyyubiye
Yıldırım Eczanesi
Eyyubiye
Ataşehir Eczanesi
Karakopru
Nur Eczanesi
Karakopru
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.