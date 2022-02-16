Şanlıurfa'da "yorgun mermi" isabet eden çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde parkta oynarken "yorgun mermi" isabet eden çocuk ağır yaralandı.

Emiroğlu Mahallesi'ndeki evlerinin yakınındaki parkta oynayan Mehmet Kılınç'a (16) nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti.

Kılınç'ın yaralandığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekibin müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kılınç'ın ağır yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



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